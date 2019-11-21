56歲張姓男子今年1月5日凌晨和李姓妻子發生衝突，推了妻子一把，導致妻子跌倒撞及頭部，張男不顧妻子倒地，逕自離去，4個小時後發現妻子昏迷不醒，緊急送醫，李婦仍傷重不治，張男雖否認犯行，但消防員證稱張男第一時間有坦承推了妻子一把，桃檢依殺害致死罪嫌起訴張男。

56歲張姓男今年1月5日凌晨酒後和李姓妻子發生衝突，一氣之下把妻子推倒，隨即返回屋內休息，凌晨4點多清醒後發現妻子未返回房間，走出察看驚見妻子陷入昏迷，急忙打電話叫救護車將妻子送醫急救，但李婦仍因顱內出血，腦損傷及中樞神經衰竭而死。

檢方相驗後發現事情並不單純簽分偵辦，李婦的弟弟也對姐夫提告，認為姐夫常欺侮姐姐，夫妻關係不睦，尤其姐夫酒後常會對姐姐施暴。2人的女兒也證稱，爸媽常發生衝突，爸爸曾把媽媽打到重傷。

急診室陳姓醫師證稱，李婦到院時已陷入昏迷，張男有說是因為夫妻酒後拉扯跌倒所致。出勤救護的消防員也證稱，到場時李婦就已意識不清，張男描述事發經過有提到曾推了妻子一把，雖然張男辯稱不知道妻子頭上的傷怎麼來，但檢方不予採信，依殺害致死罪嫌起訴張男。

(中時 )