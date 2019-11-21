20日，美國總統川普參觀蘋果公司在德州的生產基地。德國之聲中文網21日報導說，這一舉動不僅象徵了川普和矽谷科技業之間的「戰爭」（最起碼暫時）休兵，而且似乎還有望見證川普和蘋果執行長庫克（Tim Cook）之間「兄弟般的情誼」（Bromance）。

對於白宮方面來說，這次參觀行程是一個重新擁抱美國製造業，至少暫時告別對於科技業巨頭的「大棒」政策的好機會。川普此前曾經對經濟界施壓，要求美國科技企業撤回在海外尤其是在大陸的生產基地，全部改為在美國本土生產，否則將無法在對陸關稅戰中得到「特赦」。

今年9月，蘋果公司宣布將保留在德州的Mac Pro電腦生產基地，這也是該科技巨頭在美國唯一僅存的工廠。而作為「交換條件」，蘋果從政府那裡得到了對高端個人電腦所需多種零部件的關稅豁免待遇，其中就包括Mac Pro的部分配件和組裝零件。據悉，Mac Pro也是蘋果主打產品中唯一的一款「美國製造」，市場定位為高端專業用戶，售價預計在5999美元起售。

法新社分析認為，蘋果和白宮之間的關係與其它科技巨頭在川普那裡的待遇形成鮮明對比。業內人士指出，庫克和川普之間能夠建立良好關係，其實是令人意外的。雖然庫克在2016年大選中支持的候選人是希拉蕊·柯林頓，但是他卻能夠成功避開川普的刀劍鋒芒，可見具備相當的「外交技巧」。

科技巨頭都被罵，為何蘋果能「獨善其身」？市場調研機構Endpoint Technologies Associates的分析師凱（Roger Kay）表示：「他（庫克）從未說過『我愛川普』，但也從未說過『我恨川普』。……他從來不公開發表貶損性的言論，不會激怒川普，這樣的策略給他帶來了相當大的好處。」

比如說，蘋果雖然承認已經因為川普的對陸貿易戰而額外支付了關稅，但是卻並未從美陸貿易摩擦中受到嚴重的打擊。

川普曾經批評谷歌和其它的社交媒體公司「有偏見」，甚至還指責電商巨頭亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）利用在《華盛頓郵報》投資的股份來影響政治輿論導向。但是對於蘋果公司，川普卻總能「網開一面」，甚至還讚賞有加。

今年8月，川普曾經表示：「其它公司都是花重金聘請顧問。只有一個人給我打過電話，那就是提姆·庫克。只要有什麼問題，他就會打電話給我。」

儘管這位美國總統也曾經公開發推交抱怨過，新版的蘋果手機取消了Home鍵，給他帶來的使用體驗不好。但這也至少等於承認了自己是iPhone用戶。

據《華爾街日報》報導，庫克還透過川普總統的女兒伊凡卡和女婿庫許納，以爭取和白宮搞好關係。

不過，蘋果執行長在處理與政府之間關係上的這種務實風格也並非普遍被看好。比如市場調研機構Technalysis Research的奧戴爾（Bob O'Donnell）就認為，庫克這種做法也有一定風險。因為在矽谷的科技界，川普相當的不受歡迎。「我覺得，那些不喜歡川普的蘋果粉絲可能會覺得這樣做不太合適。」

(中時電子報)