日本「講談社」最近出版了1部描寫40多歲男子與未成年少女偷情的故事之連載漫畫『女兒的朋友』，在推特上引起爭議，有人認為故事的內容會煽動犯罪而要求停止連載。

故事的男主角是40多歲的晃介，他在家是父親，在公司是股長，他一直很努力地扮演著理想中的自己，直到某天他遇見了讀高中的女兒的朋友、古都，人生開始有了180度的轉變。

晃介覺得，在古都面前可以做真實的自己，空虛的心靈也逐漸被療癒了，雖然他知道這是段不該有的感情，但仍然情不自禁地深陷其中。 作品中描寫原本消極的男主角被女高中生誘惑而出軌，第1卷中有晃介和少女親吻的畫面，第2卷中還有晃介在飯店擁抱全裸少女的場景。

漫畫家萩原麻美表示，此作品是想送給在社會中壓抑自己的現代人，因此描寫在日常生活中感到疲憊的中年上班族在女兒的朋友身上尋求慰藉的故事。

然而因為故事中的女主角是未成年少女，當講談社在推特上大推廣告後，便遭許多網友攻擊說，「這是煽動犯罪」、「會助長兒童性搾取」等討伐聲浪，也有很多人要求停止連載或認為應該在特定的地點銷售。

(中時電子報)