近年來全民瘋運動，但賣力運動的背後常伴隨運動傷害的風險。訊聯集團今歡慶20年，特別邀請王建民作為客戶代表，揭開生技如何幫助專業運動員獲得健康樂活的未來之勁。

教育部體育署107年12月發表的數據顯示，民眾參與運動的比例陸續創新高，自2006年的76.9％，逐年上升至83.1％。運動經濟夯，運動傷害比例也隨之增高。

中華民國運動醫學會秘書長、新光醫院再生醫學中心暨骨科主任釋高上表示，運動員關節較一般人耗損的多，例如打籃球急停急煞、柔道選手支撐壓力大，膝關節就退化非常快，且退化性關節炎有年輕化的趨勢，有些患者甚至只有30多歲，盛行率約15％。

10年前就幫兒子做過臍帶血儲存的王建民表示，在國外即聽過幹細胞治療對關節修復有幫助，隨著《特管辦法》的開放，他也決定儲存自己的脂肪幹細胞。

台灣運動醫學醫學會沈靜茹醫師表示，10年前訊聯為王建民做過全基因體定序檢測，證明他擁有爆發力表徵的運動基因，可說是他表現亮眼的致勝關鍵。10年後，有賴生技進步，人人都能輕鬆檢測，訊聯旗下創源生技推出「預知因」基因檢測，可協助民眾瞭解恢復力、肌肉量、心律反應、攝氧效率、脂肪代謝速率及受傷風險等，以利規劃更有效的鍛鍊模式。

(中時 )