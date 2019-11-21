教宗妙問將脫單記者 何時要入大牢 22:192019/11/21 中時 蔡鵑如 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 天主教教宗方濟各，今天抵達泰國訪問。(路透) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天主教教宗方濟各展開在泰國的訪問，而他在飛往泰國的專機上，也維持與隨行媒體開非正式記者會的慣例，並且一一歡迎媒體團成員。俄羅斯塔斯社記者報導，方濟各聽說一位年輕法國記者即將結婚，當場笑問他，「你什麼時候要進牢房？」逗笑眾人。 這名記者告訴教宗，他對即將到來的婚姻生活有點緊張，也有些困惑。教宗和幕僚說了幾句話之後，送給這位即將脫單的記者兩盒念珠，「可以用來處理你的困惑。」 方濟各這次訪問泰國，將會晤泰王瓦吉拉隆功，總理帕拉育，並將前往曼谷佛寺，與佛教僧王進行跨宗教訪問。 (中時 ) #泰國 #方濟各 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》集保攜手泰、韓，曼谷合辦研討會 10:012019/11/18 財經 台大校長管中閔告記者誹謗 法官判無罪 17:082019/11/19 社會 李佳芬代夫訪泰受歡迎 名流力挺、禮遇 「總統級」 19:092019/11/19 生活 香港理大1100人被捕或登記 200人未成年 18:582019/11/19 兩岸 國際藤球邀請賽 泰國放話奪雙冠 20:342019/11/19 體育 緋聞後學姐同框新男友 他竟這樣做… 00:142019/11/20 生活 教宗啟程亞洲行 義媒期待教宗聲援香港 12:022019/11/20 國際 新北好好玩 獲泰國旅遊雜誌頒亞太地區最佳旅遊目的地獎 13:002019/11/20 生活 泰國僑宴大爆棚！李佳芬激動淚喊：回娘家投票 14:312019/11/20 生活 遭爆北市仁愛路擁房產 李佳芬：非我名下 20:072019/11/20 生活 國際熱門新聞 慘！理工大學副校長 被示威者要求掃廚房 - 國際 今天是「世界哈囉日」，你跟10個人說哈囉了沒 - 國際 澀谷區買拍AV片的旅館當國民旅社而挨告 法官拍板認定「沒問題」 - 國際 孤立！理大留守者稱寧死不降 有人想念珍奶拉麵 - 國際 教宗妙問將脫單記者 何時要入大牢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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