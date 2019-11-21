天主教教宗方濟各展開在泰國的訪問，而他在飛往泰國的專機上，也維持與隨行媒體開非正式記者會的慣例，並且一一歡迎媒體團成員。俄羅斯塔斯社記者報導，方濟各聽說一位年輕法國記者即將結婚，當場笑問他，「你什麼時候要進牢房？」逗笑眾人。

這名記者告訴教宗，他對即將到來的婚姻生活有點緊張，也有些困惑。教宗和幕僚說了幾句話之後，送給這位即將脫單的記者兩盒念珠，「可以用來處理你的困惑。」

方濟各這次訪問泰國，將會晤泰王瓦吉拉隆功，總理帕拉育，並將前往曼谷佛寺，與佛教僧王進行跨宗教訪問。

(中時 )