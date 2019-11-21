國民黨不分區引發黨內風暴，其中排名第16的車宜靜更是爭議連連，不僅有可能擠下謝龍介進入國會，投票結果不同意票更是高出同意票達22票。如今推薦車宜靜之人曝光，乃是國民黨前立委劉盛良，一查經歷更讓網友驚「來頭不小」。

劉盛良經歷豐富，不僅是全國公教軍警消暨退休人員聯合總會長，過去擔任過3屆議員、5屆立法委員，也是國民黨中評委，還是黨內明日之星、現任立委江啟臣的岳父，去年更遭週刊爆料在台北、桃園擁有159筆土地，在黨內擁有「地王」之稱，國民黨黨產遭凍結、發不出薪水時，也一度找上劉盛良，借款3000萬。

劉盛良立場則是力挺前總統馬英九與現任黨主席吳敦義，不僅連署支持馬爭取諾貝爾和平獎，2017年吳敦義參加模範母親聯誼活動時，劉還盛讚吳是「最偉大的國家領導人，晚上睡覺真的會感謝國民黨有這樣的人才」。上個月接受《中評網》專訪時，劉盛良也預測，韓國瑜將大勝蔡英文80至100萬票，對選情相當有信心。

(中時電子報)