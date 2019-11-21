中央氣象局表示，明（22）日颱風外圍環流影響，天氣陰有短暫雨，氣溫稍回升，約21度至24度之間，不過北北基、宜蘭縣及花東等地區降雨機率約40％至50％，提醒隨身攜帶雨具。

氣象達人彭啟明指出，雖鳳凰颱風明日最接近台灣，但目前路徑稍往東修正，而且環境逐漸轉為不利於颱風的發展，未來將進一步減弱，對台灣的影響程度逐漸變小，明天至週六上半天，受到外圍水氣的影響，新竹以北易有短暫陣雨發生，在北海岸一帶、雙北和宜蘭山區則有比較持續性的雨勢出現，下週一另一波東北季風鋒面來到，濕冷空氣將從周一持續到周三左右，北部朋友可把握週六下半天至週日天氣較好的時間出外走走。

空氣品質方面，今明兩天中部以南地區因背風擴散條件不佳，空氣品質有可能達到黃色普通至橘色不健康等級，敏感族群出門建議戴上口罩。

氣象局最後提醒，臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，臺灣(含各外島)沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

(中時 )