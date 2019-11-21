事情大條了！對民進黨深信不疑的傳統台大人竟出面打臉蔡英文政府政策！而且還是台大醫院副院長，到底發生什麼事情？

前台大醫院副院長王明鉅接受網路媒體「Bit King比特王出任務」訪問，大談他的心路歷程，他從過去力挺民進黨，因為深入研究核能議題後，對民進黨相當失望，忍不住跳出來，要大家替未來好好想想。

對民進黨深信不疑的傳統台大人竟出面打臉蔡英文政府政策！而且還是台大醫院副院長，到底發生什麼事情？

王明鉅指出，他過去對民進黨寄予厚望，也是陳水扁、蔡英文的支持者，對過去民進黨的口號深信不疑，核能是萬惡的，他也支持反核，直到近年電力出現危機，他認真研究，才發現民進黨政府通過《電業法》，要在2025年全面廢核，會讓電價全面飆漲，也讓電力來源不穩。

王明鉅說，「我沒那麼喜歡核電，但我們需要核能」，他解釋，光是廢核全民就要多付2兆元的電費，若再加上太陽能、離岸風電的興建費用，總共要多付5兆元。

前台大醫院副院長王明鉅接受網路媒體「Bit King比特王出任務」訪問，談從支持民進黨到反民進黨之路。（網站）

王明鉅為讓民眾更了解核電，他曾舉行核四紅娘團，希望讓年輕人了解核電又能聯誼，沒想到核四廠關閉不讓參觀，「只有不喜歡真相讓別人知道的人才會害怕。」他也深入了解核電和核電工程師深談後，「我可以很負責說，大家不用擔心。」

王明鉅指出，核電來源是目前電力來源最穩定，各國電力需要都占一定比例，環境和台灣相似的韓國、日本、英國都仍使用核電，他更擔心，現在蔡政府力推的離岸風電和太陽能光電不僅昂貴也來源不穩，屆時又要仰賴天然氣和煤，一旦未來廢除成本一度不到一毛的核電後，電費就會狂漲，屆時誰要為這些損失負擔？

(中時電子報)