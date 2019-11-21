筆名「恐懼鳥」的香港青年作家，21日傳出失蹤消息，他在上午離家後音訊全無，親友透過臉書發動協尋。香港警方已於晚間證實「恐懼鳥」已遭拘捕，目前人在灣仔警署，警方未說明逮捕他的原因。但網友認為可能是原訂周四晚間舉行的《犯罪鳥歌》討論會將以《暴警》為主題，探討警權與警民衝突問題。

香港網路上今天出現一則緊急尋人通告，指原名李頌仁的青年作家恐懼鳥，今年28歲，身高約1.68-1.7 米，瘦身材。

恐懼鳥粉絲頁在網上發表公告稱，原訂周四晚間探討主題為《暴警》的討論會將延期舉行。（圖／網路）

通告稱，李頌仁當時身穿紅色衛衣、灰色短褲、橙色拖鞋。於21日早晨約11時，從西營盤住宅離家後便失聯，據說他準備前往銅鑼灣中央圖書館。

據港媒指出，晚間香港警方已證實逮捕恐懼鳥，目前人在灣仔警署，警方未說明逮捕他的原因。

恐懼鳥的網路粉絲頁指出，原訂本周四舉行的《犯罪鳥歌》將順延一周，於下周四晚上9:30舉行，主題是《暴警》，將探討全世界警權問題，與國際準的警民衝突。不少網友臆測，這場《暴警》的討論會，很可能是恐懼鳥被警方逮捕的原因。

筆名「恐懼鳥」的李頌仁，28歲男性，大學時期研讀犯罪學和心理學，從小喜歡蒐集世界各地的都市傳說和恐怖奇聞，並希望將恐懼在人群中散播。他成名於2015年，以「暗網」的概念撰寫《網絡奇談》開始在中文網路大規模擴散。恐懼鳥寫作此書時他只有22歲，還是個主修犯罪心理學大學四年級學生。

(中時電子報)