曾經紅極一時的女星夏禕，14年前因為已故藝人倪敏然，慘遭演藝圈全面封殺，然而銷聲匿跡多時的她，今日又因為捲入官非再次躍上新聞版面。據悉，夏禕因招生未達標，遭美國私立中學一狀告上法院，今日北院開庭，她人因不在台灣，沒有現身。

現年51歲的夏禕，受美國加州浩瀚私立實驗中學聘任赴大陸招生，卻因為招生人數未達標，遭學校一狀告上法院，要求她返還酬勞1萬6666美元及公關費人民幣11萬8462元。

而今日開庭，夏禕人並未到場，而法官則透露法院通知並未合法送達，夏禕也不在台灣，全案於明年2月13號再審。

當年上遍各大綜藝節目的夏禕，因為捲入倪敏然自殺事件，遭到演藝圈封殺。據悉，當年夏禕是因回國姿態擺太高，不僅對與倪敏然感情隻字未提，甚至一句道歉都沒，才引發多位藝人聯合封殺，要為倪家討公道。

不過夏禕去年在中視《冰冰show》受訪時也透露近況，稱她在大陸發展，已轉型為幕後，除非遇到適合角色，否則不會再回到幕前。

(中時電子報)