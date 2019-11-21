許富凱接下中天電視與17直播合作的新節目《金牌17Q》主持棒，他笑稱聽到與沈玉琳、巴鈺及張文綺一起主持，瞬間鬆了口氣，期待音樂相關的題目可以多一點，「希望不要搞砸，很感謝製作單位、電視台願意找我，一定全力以赴！」

同樣是從《明日之星》一路過關斬將，許富凱與張文綺自然交情深厚，但跟張文綺與綜藝圈密不可分不同，許富凱專心當歌手，今年才開始跨足主持圈，第一個節目就跟綜藝前輩王彩樺、沈文程搭檔主持《黃金年代》，他認為自己很幸運，大家都讓他全力發揮，給予很大空間，不會綁手綁腳，但現在就是他的練功期，「主持新節目還是會緊張，怕自己表現不好，哏不好笑，我是處女座，很在乎節目上的表現。」

許富凱在主持上做很多功課。（石智中攝）

許富凱整場專訪都是笑著，在話語一來一往間，他似乎沒辦法讓空氣沉默一秒鐘，句子出現停頓，立刻補上幾句話，有時候甚至是一陣開朗笑聲，「睡前會看播出，好笑會看十幾遍，不好笑的自己心裡有底，如果節目上講出答非所問的內容，就會覺得很懊惱，會在意是因為害怕，怕自己做得不好。」

他坦言剛出道時害怕講話，「不知道話講出來對不對，有些話是否得體，這之間很難拿捏。」主持8個多月，他覺得自己的反應有成長，「我也是蠻天馬行空的人，可能對方講什麼，我回應一個很有趣的答案。」從歌手轉主持，他也獲得許多正面回應，觀眾送來一句「你好好笑」，就讓他覺得開心到不行，「跟歌手得到的反應不太一樣。」他形容今年是綜藝練功期，但不忘強調，「我是歌手，還是會唱歌的。」

許富凱（中）與阿公（右）、阿嬤感情深厚。（時代創藝提供）

至於爸媽對於許富凱跨行主持的反應，他笑說：「我跟爸媽的互動就是很南部的樣子，彼此不會講太多，但不管我錄什麼新節目，我爸還不了解情況如何，就會先跟朋友說兒子在主持，我媽則是異常冷靜型，會針對我的服裝、頭髮等外表給評語。」他提及阿公、阿嬤個性跟爸媽很像，無法保守秘密，不變的是都擁有一顆充滿熱情的心，希望把他的作品推廣給所有親友，「感謝爸媽跟阿公、阿嬤這麼努力幫我宣傳。」

(中時 )