《寄生上流》奪最佳作品，全體成員一起上台拿獎。（圖／翻攝自VLIVE）

韓國第40屆青龍電影節頒獎典禮今（21日）在仁川盛大舉行，由金惠秀、柳演錫擔任主持人，口碑極佳、被封為神作的《寄生上流》拿下5大獎，成為本屆大贏家，包括「最佳美術」、「最佳作品」、「最佳導演」奉俊昊、「最佳女配角」李姃垠還有「最佳女主角」趙汝珍，而影帝則由《證人》鄭雨盛拿下。

鄭雨盛這次憑《證人》擊敗宋康昊、柳承龍、薛景求等強敵，一上台就表示對於自己能打敗呼聲高的宋康昊相當驚訝，而他以往參加過很多次青龍獎，這是第一次拿回男主角獎，還不忘幽默cue好友李政宰，稱對方正在家看自己得獎，笑說最想和他分享得獎喜悅，最後也感謝影迷的支持。

《寄生上流》趙汝珍噴淚奪青龍影后。（圖／翻攝自VLIVE）

金宇彬抗癌2年半，在第40屆金龍獎首度公開亮相。（圖／翻攝自VLIVE）

影后則由《寄生上流》趙汝珍打敗全度妍、金惠秀、「少女時代」允兒拿下，她聽到得獎者是自己時立刻眼眶泛淚，在台上噴淚透露完全沒想過能得獎，感性說：「一直以來都是認為對演技是『單戀』，現在才知道是有回報的！」

另外，2年前宣布罹患鼻咽癌而停工接受治療的金宇彬，今也首度公開亮相，他一身西裝、梳著油頭，看來狀態很好，他坦言心情很緊張，感謝大家的支持與祈禱，才能讓他再以健康的面貌跟大家見面，獲得現場一片掌聲。

(中時電子報)