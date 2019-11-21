印度的第一艘自製航空母艦維克蘭號(Vikrant)從2009年起就一直在建造中，預計將在未來24個月終於可以完成，屆時將搭載俄羅斯的MiG-29K戰機。不過該艦的建造問題百出，最近傳出綜合管理系統的電腦遭竊的事件，正在展開調查。

俄國衛星網報導，印度國防部長辛格週一在議會表示，印度政府已委託其最高調查機構，調查正在建造的維克蘭號是否被盜竊了電腦硬體。

完成的維克蘭號想象圖。(圖/美國海軍學會)

部長說，航艦製造商科欽造船廠在9月份報告，與該艦有關的綜合管理系統電腦設備被盜。

部長補充說：「根據喀拉拉邦警察局和其他中央保安單位的建議，船塢機密區的安全性已經得到增強，已對兩側舷梯安裝閉路電視，並設計生物識別門禁系統，敏感隔離層等保安設備。」

警方消息人士稱，維克蘭號丟失了一個伺服器電腦、10個硬碟、三個CPU處理器。

維克蘭號是印度最大的軍艦，排水量44000噸，全長262公尺，可搭載24架戰機，包括MiG-29K，與印度自製的海光輝戰機，以及10架Ka-31等。

(中時電子報)