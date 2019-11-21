國民黨總統參選人韓國瑜21日晚間與「ㄚ樺媽媽的543廚房」一起開直播，一邊製作客家美食，一邊做公益，沒想到，節目直播過程就有不少英粉留言出征，有人嗆聲「乾脆找isis來做人肉菜啊」、「從此不想看妳做的菜」，但也有支持者發聲力挺「不知那些綠腦是在崩潰什麼？」韓競辦則表示，整個直播過程「只是炒菜而不是批蔡」，英粉只看到韓國瑜就罵，難道連做公益都要被黑嗎？

韓國瑜與客家媳婦「ㄚ樺媽媽」在直播鏡頭前料理麻油雞酒、客家小炒、客家鑲豆腐，除了宣傳客家美食之外，也宣告一日課程學費將通通捐給公益團體；由於料理直播粉專平時有很多媽媽觀看，韓國瑜特別提到他的雙語教育政策，承諾若他當選中華民國總統，未來國小一年級開始推動中英文雙語教育，讓孩子用中文走華人圈，用英文走遍全世界。

整個直播過程氣氛歡樂，「ㄚ樺媽媽」也特別強調「做公益不分藍綠」，豈料，之後竟有大批英粉跑到「ㄚ樺媽媽的543廚房」粉專留言謾罵，有網友嗆說「笑死，舔共舔成這樣，乾脆找isis來做人肉菜阿」、「反胃，誰人不找找這個爭議大的」、「美食都走味了，髒了」、「從此不想看妳做的菜」，甚至有英粉直接向臉書提出檢舉，理由是「內容令人噁心」。

不過，也有網友留言力挺，表示「支持正能量，拒絕網路霸凌」、「希望阿樺媽媽不要被這些心中沒有是非的禽獸影響」、「早在去年韓市長還沒當市長前就曾和丫樺媽媽直播過一次了，當市長後第二次，今天算是第三次和市長直播，不知那些綠腦是在崩潰什麼？」、「韓市長又成功的打開1450的話題了~你們是喜歡ㄚ樺媽媽的廚藝~還是滿腦被洗成醬糊？」

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡強調，韓市長跟主廚這次直播，是全力為推廣台灣在地農產品、客家餐飲文化而用心，也感謝許多熱心的網友支持響應公益活動。

然而她表示，韓市長只是跟客家媽媽做公益直播，而且主廚還捐出一日所得做公益，「我們只是炒菜而不是批蔡」，為什麼要被謾罵出征？英粉只看韓就罵嗎？難道連做公益都要黑嗎？還是聽到「菜」就護主心切？她呼籲，與其抹黑起哄謾罵，我們更希望這些心力能用在公益上，希望不要讓公益活動失焦。

(中時 )