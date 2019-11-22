南韓《朝鮮日報》21日報導指出，在美中貿易戰、香港反送中與韓日矛盾等東亞紛爭不斷的情況下，台灣反而因這些糾紛坐收漁翁之利，不僅長期陷入低迷的經濟正逐漸復甦，加上香港反送中示威引爆的反陸情緒下，總統蔡英文的媒體民調也繼續領先。

報導指出，在《朝鮮日報》「台灣因韓日矛盾、香港事態和中美貿易戰而獲益」一文中引述亞洲時報（Asia Times）指出，台灣今年上半年經濟成長率為2.4%，超過南韓、日本、香港和新加坡，而彭博社（Bloomberg News）則分析，「在大陸的鴻海集團及台積電等企業，最近將大陸工廠和生產基地移回是主要原因」。而經濟部表示，台商回台投資方案已有 152 家企業響應，總金額達 6270 億元，將帶來逾5.5萬個工作機會。

此外，聯合國11月最新報告指出，貿易戰讓陸美兩國兩敗俱傷，台灣反成為最大受益者。報告指出，美國上半年從大陸進口受關稅影響的商品大幅減少350億美元，美國消費者受害最深，不過台灣受惠貿易轉移，為這波關稅戰中的最大受益者。

報導也指出，因日本與南韓陷入矛盾，台灣旅遊界正坐收漁翁之利。台交通部觀光局表示，今年9月韓國遊客數為95,639人，較去年同期增加了23.5%。同期，日本遊客（189,946萬人）也增加了16.8%，而一名旅遊業者表示，「韓日兩國的遊客都不願到對方國家旅遊，因此湧入了台灣」。經濟專家預測，如果韓國半導體因日本限制出口規定出問題，台灣業者將受益。

另外，自2018年縣市長選舉後一度支持度低迷的蔡英文，在香港反送中爆發後，支持率急遽升高。該文引用蘋果日報的民調，以11月18日為基準，蔡英文的支持率為42.3%，領先國民黨候選人韓國瑜18個百分點。承諾恢復兩岸關係的韓國瑜在7月一度領先蔡英文，但隨香港反送中示威不斷擴散，8月開始逆轉，兩人差距如今還在擴大。

(中時電子報)