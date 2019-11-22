▲手拔美濃白玉蘿蔔，親子同遊正好玩！

台灣四季豐饒，冬季採果不停歇！11月29日至12月2日，「高雄一日農夫」將在高雄展覽館，展售冬季限量遊程，帶你深入農村，拔蘿蔔，採番茄，品草莓！季節限定「嘿喔嘿喔拔蘿蔔」、「玉女番茄初登場」與「秋收冬藏大好日 蝶舞茶香慶六龜二日遊」等遊程，帶領民眾到美濃、六龜等地區，採摘冬季限定的白玉蘿蔔、玉女番茄等特別作物，更到山區尋找珍貴紫斑蝶、體驗冬季溫泉樂，錯過就要再等一年！

▲六龜茂林賞蝶二日遊，泡湯品茶好悠閒！

▲親採杉林木瓜，甜蜜滋味忘不了！

「高雄一日農夫」帶領國內外遊客深入高雄農村社區，親下農田體驗採果趣，從作物生產歷程，到最佳保存與賞味期限的深度解析，更搭配DIY手作融入當地文化民情，感受純樸鄉村的愜意與熱情。秋收冬藏正好遊，農村體驗正適合，到美濃體驗客家風味餐、手做藍染布、杉林窯烤披薩等活動，還能採摘當季渾圓飽滿、美味無比的「橙蜜香番茄」、「白玉蘿蔔」，動手製作酵素飲、醃漬番茄等。冬季旅展加碼推出，「秋收冬藏大好日 蝶舞茶香慶六龜」二日遊，帶民眾採茶、品茶、月桃飯糰DIY野餐，還有探尋當地神祕的紫斑蝶、初冬溫泉泡澡樂，適合親子共遊、一起享受歡樂時光豐富遊程規畫充實一整天！

高雄除了山遊，還有海味滿滿的海港遊，冬季遊程就要深入探訪漯底山、蚵仔寮漁港，檜木筷子、斗笠貼花等獨特DIY活動。

高雄農業局局長吳芳銘表示，農村社區、在地農業休閒區相互合作，持續深耕並搶佔新興農業旅遊市場，推廣高雄在地優質農業與產銷班，結合農業與旅遊業優勢，進一步回饋諸多好康給民眾。且因獨特的套裝遊程規畫，「高雄一日農夫」吸引不少外國旅客報名參加，讓遊客享受不同於都市的悠閒樂活，徜徉開闊的自然與純樸的農事之間，療癒疲憊的身心靈。

(中時電子報)