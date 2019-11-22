根據最新公布NBA本季全美直播場次收視率調查，場均觀眾人數已跌到只剩100萬人次，最近已成知名球評的前NBA中鋒帕金斯表示，「要我說的話，收視率大跌都因負荷管理，也就是輪休害的！」快艇球星里歐納德更屬頭號「戰犯」。

就以《TNT》直播獨行俠對尼克為例，觀眾數僅90.9萬，籃網對金塊更跌到76.6萬，他們已經連6場直播比賽觀眾人數不到百萬，《ESPN》本季也有9場直播觀眾人數不到百萬，要知道他們上季只有19場觀眾不到百萬，可見本季收視率多慘。

原本能夠扛起收視率的球星或球隊本來就不多，「小皇帝」詹姆斯上季跳槽湖人，已經造成西區比賽時間較晚，全美直播觀眾人數減少結果，如今柯瑞、杜蘭特、錫安威廉森等球星都因傷缺陣，沒想到快艇還在大玩球星輪休策略。

目前快艇本季出賽14場，里歐納德用膝蓋受傷為由，已缺席了其中5場，可是里歐納德明明健康到21日可以上場打了38分鐘之久，快艇還要繼續說他膝蓋有傷，這種謊言有誰會信，更不用說那些花錢進場看球的球迷內心會有多悶。

根據《紐約郵報》報導，為了挽回收視率頹勢，聯盟正在考慮一些比較激烈的賽季改革主張，像是把開季時間延到感恩節或耶誕節，且大幅減少例行賽場次，甚至舉辦季中錦標賽，不過聯盟發言人麥克巴斯已經出面否認這些傳言了。

(中時電子報)