現在年輕人思想開放、愛作怪，喜歡跳脫傳統框架，連正經八百的婚紗照，都要來挑戰「限制級」，一對新人在婚宴上，大方分享甜蜜小倆口，「以天為幕、大地為床」，新郎西裝筆挺，卻撩下褲頭，光著屁股蛋站在跪坐的新娘前面，新娘嬌羞貼臉雙手扶在老公腰上，雖然新郎、新娘沒有露臉，但是從姿勢、角度，一看就知道他們在幹嘛，照片亮相，讓許多賓客看傻眼，感嘆現在的年輕人果然很開放！

臉書社群《爆廢公社公開版》刊出一張網友分享的照片，這對新人毫不避諱，在戶外草叢上，光著屁股蛋讓，讓披著白色婚紗的新娘，讓攝影師拍下美美，想入非非的婚紗照。原PO說，在群組看到這張婚紗照，現在的年輕人果然很開放！網友見到這張另類婚紗照，有人說，一生就這麼一次，何必太正經，瘋狂點，別讓青春沒有留白。

網友則是瘋狂點讚，有人說「這應該是在草叢裡面拍婚紗時 剛好被毒蛇咬到 在幫她吸取毒液 攝影師剛好拍下 結果不小心發了出去」；也有說「應該是尿尿被蜜蜂叮到，女主角在替他排毒」。

而較多的網友則是留言，「年輕人太敢？還是我們太落伍？還好我的婚紗是正常版的」；「傻眼」、「誇張」、「瘋了」；也有人猜「這時新娘應該是蹲在前面大笑吧！」

(中時電子報)