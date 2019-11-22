通靈大師江嘉葉。(本報系資料照)

20191121中天新聞 老同學相見歡！ 韓國瑜、利菁節目麻辣鬥嘴

國民黨總統候選人韓國瑜近來是非纏身，各家民調結果也始終落後現任總統蔡英文，讓韓粉看了心急如焚，祈求韓國瑜能盡快反撲。而「通靈大師」江嘉葉也從民俗角度給韓國瑜2點建議，助韓國瑜能早日逆轉勝！

江嘉葉說若韓國瑜要杜絕再被抹黑，可以效法以前古人斬雞頭立誓的方式，不過這個方法太殘忍，所以韓國瑜可以選擇在造勢場合當眾下跪向天公伯發誓，自己沒做什麼事，但某人在何時何地汙衊他，看誰對誰錯，說謊者不僅要遭天譴，還要禍及家人！

江嘉葉還補充，全體在場的韓粉也要和韓國瑜一起下跪，那力量才會大。

至於第二個方法呢？江嘉葉坦言她以通靈看到韓國瑜身邊有冤親債主與純粹看熱鬧的鬼魂出現，其中冤親債主會干擾韓國瑜，讓韓國瑜不順利，為什麼呢？江嘉葉解釋，因為這些冤親債主深怕韓國瑜當了總統討債會困難，因為總統府鬼魂進不去。

所以江嘉葉建議韓國瑜能做的第二個方法，就是去找一間信任的廟，辦超渡法會，把這些冤親債主化解。

(中時電子報)