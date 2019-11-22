國民黨台北市議員羅智強21日接受「高雄林小姐」訪問時表示，民進黨不分區立委名單，比國民黨更爛，不知道民進黨怎麼有臉去指責國民黨不分區立委名單？

羅志強指出，最沒資格罵國民黨不分區立委名單的，就是民進黨。他指出，民進黨有人可以打電話去關說司法；另外，有人正在代表其他政黨選立委，卻列入民進黨不分區，這是不是搓圓仔湯？

羅智強批，民進黨名單爛，還去嫌棄別人，連一個烏鴉也沒有。國民黨不分區名單至少沒有人涉入弊案，沒有人關說司法，沒有搓圓仔湯。但民進黨都有，竟然還有臉去嫌棄國民黨！

「高雄林小姐」也說，國民黨陣營是敢發聲的，民進黨反而都沒有聲音！而且現在已經不是抹黑，根本是造謠！

羅智強更指出，韓國瑜請假跑選舉被罵，但蔡英文跑選舉連請假都不用！他強調，這場選舉是大家的選舉，如果民進黨還勝選，不把台灣做殘怎對得起大家的選票？

羅智強指出，韓國瑜好像是總統，所有力量好像都在制衡韓國瑜？希望大家用選票證明，不接受民進黨濫權霸道！

高雄林小姐11月21日直播

(中時電子報)