一般鋼筋水泥橋或是木橋，歷經一段時間後就會出現生銹、腐爛等問題，需要定期檢修，不過印度東北部梅加拉雅省（Meghalaya）山區盛行的「樹橋」不僅會自行生長，還愈長愈壯， 專家甚至直接稱他為Living bridge，意謂「活生生的橋」，連建築師都驚呼是「工程奇觀」。

印度樹橋會自行生長，連建築師都驚嘆。

印度樹橋會自行生長，連建築師都驚嘆。

美國有線電視新聞網（CNN）21日報導，印度東北部梅加拉雅省山區森林裡經常可見一種樹橋，他們由印度榕的氣根交纏而成，在當地扮演重要角色，跨越河流、峽谷，是當地村民賴以維生的交通要道。

建築專家說，這些樹橋最長可長到50公尺，存活期長達數百年之久，最重要的是，有別於現代鋼筋水泥橋或木橋會隨著時間、氣候、濕度變化而腐壞或生鏽，這些樹橋沒有腐朽問題，還愈長愈強壯，比任何橋梁都還要耐用。慕尼黑工業大學（Technical University of Munich）綠色建築學教授路德維希（Ferdinand Ludvig ）說，「就是個不斷成長、腐爛、再成長的過程。」

「他們堅固的程度令人驚訝，而且愈長愈強壯。他們直接定錨在地球上，而且對環境沒有任何負面影響，他們就是環境的一部分。」

不過這類樹橋並非自然而然生成，而是經過當地原住民卡西族人（Khasi ）、詹蒂亞人（Jaintia）的巧手、通力合作下建成。當地人先在河的兩岸或是斷崖邊種下印度榕的幼苗，待氣根發芽後，氣根會纏繞住放在上頭的竹子或是棕梠樹莖，並且持續向另一端生長，等到氣根抵達另一岸後，當地人再將他植入土裡種下。氣根後續會再長出其他小根，並且以高度複雜的結構持續朝著河岸邊生長，他們不只生長，還會互相結合，最終形成穩固又安全的樹橋。

建造樹橋需要歷時數十年才能完工， 路德維希說，很多樹橋都是經由2個村莊所有居民的合作才完成。

樹橋的建造工法為建築學提供了新的靈感， 他說，「建築的世界裡，我們通常是在某個地方放上某棟建築後就大功告成，然後建築可能使用40-50年，不過樹橋是完全不同的概念，他不是一個完工的概念，而是不斷生長的過程。」

(中時電子報)