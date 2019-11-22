中華職棒LamiGirls啦啦隊長巫苡萱，擁有甜美臉蛋和傲人身材，擁有蜜桃翹臀和犯規水蛇腰。日前她出國遊玩，在沙灘上大解放，把比基尼脫了來拍照，她更將美照上傳到社群媒體上與粉絲分享，讓許多人看了直呼受不了。
巫苡萱在Insatgram上傳了她到越南富國島度假的辣照，一張「上空辣照」更是驚豔不少網友，只見她盤腿坐在沙灘上高舉右手，仔細一看，她竟然將上身的比基尼脫掉了，露出背後的刺青，火辣身材令人看了噴鼻血。
「上空」照片一貼出，立刻引起網友暴動，紛紛嘶吼，「看正面可以嗎」、「希望漁民沒有望遠鏡」、「刺青很性感，終於看清是什麼圖案了，節目中總是動太快」、「也太性感了吧」、「轉過來呀！」。
除了背面拍下的辣照，她也不吝放送火辣正面照，大方地放送E級雪乳福利，泳裝的設計相當撩人，網友們也大讚「這泳衣厲害喔！」、「超級美的」。
(中時電子報)
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