因偷拍前總統陳水扁而聲名大噪的麵包師黃士福，赴陸發展不順，回台改賣自己研發的「鳳荔酥」，試圖東山再起，但日前卻PO文表示業績嚴重下滑，無奈關店重找工作，並稱自己欠了地下錢莊130萬元。

黃士福在臉書PO文表示經營不善，已經嚴重影響家庭生計，必須重回麵包師工作，為人打工，但由於鳳荔酥還有庫存，因此拜託大家幫忙下訂單。

根據《ET新聞雲》報導，黃士福赴陸掏金夢碎後，回台改賣鳳荔酥，並在包裝上印上Q版韓國瑜，試圖吸引韓粉消費。從今年5月開始，靠著擠入「國瑜夜市」賺了不少，最多一場造勢活動賺的8萬元左右，但8月後業績嚴重下滑，近日宣布停業。黃士福還表示，自己曾跟地下錢莊借了130萬，犯下最嚴重錯誤，如今無法負擔高額利息，必須盡快找新工作度過難關。

黃士福因跟拍陳水扁爆紅，靠著政治立場一度吸引不少國民黨大牌捧場。之後新麵包店落成，卻屢傳負面消息，導致關店。而後透過友人牽線赴陸工作，還沒開店就要求國台辦金援，最後僅2個月就失意返台，期間更是眼紅冠軍麵包師父吳寶春捲入統獨風波時受韓國瑜親自支持，在微博PO文「我面臨危機時有市長相救嗎」，要求大陸網友抵制消費與到高雄旅遊，引發軒然大波。

(中時電子報)