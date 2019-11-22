國民黨籍台北市議員羅智強21日晚間接受高雄林小姐專訪，高雄林小姐不解地問羅智強，民進黨的神主牌台獨、公投、非核家園，只有非核家園堅持做下去，為何？羅智強笑說，民進黨就是能騙繼續騙啊！
羅志強指出，公投是民進黨神主牌，但現在民進黨全部死光了，林義雄過去為公投苦行，現在人間蒸發。
高雄林小姐說，這些神主牌變成選舉工具了，現在不敢說台獨了，但為何死抱非核家園？羅智強笑說，民進黨就是能騙一天算一天！公投對於民進黨有殺傷力，所以馬上砸爛神主牌！尤其口口聲聲支持香港，卻掐死台灣公投！
(中時電子報)
國民黨籍台北市議員羅智強21日晚間接受高雄林小姐專訪，高雄林小姐不解地問羅智強，民進黨的神主牌台獨、公投、非核家園，只有非核家園堅持做下去，為何？羅智強笑說，民進黨就是能騙繼續騙啊！
羅志強指出，公投是民進黨神主牌，但現在民進黨全部死光了，林義雄過去為公投苦行，現在人間蒸發。
高雄林小姐說，這些神主牌變成選舉工具了，現在不敢說台獨了，但為何死抱非核家園？羅智強笑說，民進黨就是能騙一天算一天！公投對於民進黨有殺傷力，所以馬上砸爛神主牌！尤其口口聲聲支持香港，卻掐死台灣公投！
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