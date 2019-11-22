全面提升台灣未來的競爭力，國民黨總統參選人韓國瑜21日臉書開直播強調，為了台灣的下一代，小一開始一定要學中英文雙語，他認為，下一代孩子應該用一句話就講完，那就是「用中文走進華人圈，用英文走進全世界」。

●精讀雙語 提升國際競爭力

2、30年前台灣小孩的英文比鄰近韓國強很多，但曾幾何時，現在卻已大幅落後韓國。因此為了拯救台灣的下一代，全力推動中小學雙語教學勢在必行，而且競爭力從小學就要開始，唯有精讀中、英文，才具有國際優勢。

韓國瑜在直播中也認同這一點，他表示，台灣的孩子從小一開始一定要中英語雙語並重，他看到很多台灣高手，因為英文講得不好，遇到外國人好像武功就廢掉了，無法發揮，所以他的目標是小學一年級開始，中、英文學習就要各占一半。

至於閩南語、客家話，媽媽的話像越南話、原住民話等，在家裡由母親來教、阿公阿嬤來教，然後用比賽方式，像辦閩南語的辯論比賽、客家話的演講比賽等，然後發獎金，這樣就可以讓母語也能繼續留下來。

●可透過家中長輩 延續母語

韓國瑜指出，學校因為教育部規定的（授課）時間是有限的，所以下一代台灣孩子沒有辦法中英文雙母語的話，台灣的競爭會吃虧，而且吃大虧，因此下一代的孩子應該用一句話就講完，「用中文走進華人圈，用英文走進全世界」。

「一定要達到這個目標！」韓國瑜說，如果達不到的話，台灣的競爭力不僅比不上南韓，就連香港、新加坡、中國大陸也比不上，甚至也比不上日本，因為現在的日本，包括首相安倍，都非常重視日文跟英文的雙語教育。

韓國瑜說，這個時候我們一定要趕快奮起直追，一旁教作菜的丫樺媽媽也表示身有同感，因為她每次出國只會「this one,this one」然後「how much」，韓國瑜說，這時你就算有一身本領，遇到外國人時不會英文，也無法發揮。

丫樺媽媽透露，像她有些粉絲是國外華人，會問她的食譜有沒有英文，她只能回答「我的英文很爛，請原諒我」。韓國瑜有感而發說，我們這一代已經吃很多虧，所以我們的下一代一定不能再吃這個虧。

(中時電子報)