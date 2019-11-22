教育是國家百年大計，韓陣營的教育政策之一就是「投資青年、放眼國際」，尤其提升教育就是提升國力，這絕對不是關起門來，大搞意識形態，而是要讓台灣下一代真正具備國際移動能力，有足夠條件跟其他國家一爭高下。

錯誤的政策比貪汙更可怕，尤其錯誤的教育政策更是禍延子孫三代，導致百年積弱不振，反過來說，十年樹木、百年樹人，人才的培育難就難在，沒有100年，可能看不到成效，執政者的一念之間，影響數以萬計的台灣主人翁。

台灣雖是小國，沒有資源，卻能創造亞洲四小龍的經濟奇蹟，但不過幾年光景，卻被南韓、新加坡遠遠甩在後頭，人才一再流失，一再出現斷層，說明了過去教改出了問題，因此下一代的台灣年輕人絕不能再輸在起跑點上。

韓國瑜大刀闊斧，力主小一就要中英文雙語，這絕不像蔡政府的同婚政策，妄想一步「脫亞入歐」，而是放眼國際人才需求，英文已是最基本，甚至能力允許，更不要吝於學習第三外國語，真正的競爭，絕不是在島內。

問題是，台灣正面臨青黃不接的世代交替，啃老族一夕之間都已變成社會現象，如果政府再不投資年輕人，而只是一到選舉年就如同敗光祖產般的撒錢撒幣，沒錢、沒資金的年輕人如何投資自己，未來的台灣競爭力令人堪憂。

究竟台灣的下一代要向上提升，還是向下沉淪，2020的總統選舉絕對是關鍵，影響不僅是將來的4年，更有可能是一個世代要何去何從。要不要投資青年、要不要投資台灣下一代，你我手中的一票，就能決定未來台灣的100年。

(中時電子報)