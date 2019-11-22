屏科大土木系教授王裕民研發發芽玄米，拿來製作成各式食品營養又健康。（潘建志攝）

屏東科技大學土木系特聘教授王裕民的「國際灌溉研發服務中心跨領域研究團隊」，以友善農法種植出的高雄147玄米為基底，與生物科技系教授施玟玲及農園生產系副教授林素汝，合作開發玄米萃系列保養品，及玄米餅、玄米粥及寶寶餅等產品。

施玟玲說，糙米由米糠層、胚芽與胚乳構成，富含植酸、阿魏酸、米糠醇，萃取物有45％的自由基清除能力，膠原蛋白含量達230％至260％之間，細胞抗發炎效果可達44％，開發成保養產品，有助維持細胞膜完整，在保護細胞及抗老化方面扮演關鍵角色。

林素汝團隊則活化玄米中的酵素，玄米中的胺基丁酸，含量可達白米的11倍，具降血壓、促進睡眠及穩定神經的特性，非常適合年長者、術後患者、幼兒食用。目前已與廠商合作開發出米餅、風味粥及寶寶食品。

發芽玄米也能製作成各式食品，屏科大也邀請義大天悅飯店主廚邱武來，研發奇異果香草米慕斯、蝶豆柑橘米麵包等多樣米食產品，美味又營養，推出後非常受到歡迎。

王裕民表示，現代人每天都暴露在各樣的環境因子中，不只注重日常飲食，對天然於保養品需求也提高。發芽玄米應用到醫美、幼童及銀髮族健康食品開發，對於研究領域、產業鏈或消費者，皆是一新的選擇與新的里程碑。

(中時 )