主角阿峰出身夜市，經營九宮格棒球攤。(羊寧欣提供／王寶兒台北傳真)

除了棒球外，蠢羊對於宮廟文化也略加描述。(羊寧欣提供／王寶兒台北傳真)

王寶兒／台北報導

棒球向來是台灣最受歡迎的體育賽事，從日前落幕的世界12強棒球賽也可以看出，台灣民眾對棒球的熱衷超乎想像，但在成為光鮮亮麗的職棒球員前，基層球員過著什麼樣的生活，卻鮮少人知。漫畫家蠢羊走訪台灣各處球場，深刻體悟到球員在體制下的處境，回歸教育原點，在近日即將出版的作品《棒球人生賽》中，以輕鬆搞笑的漫畫劇情，帶出基層球隊所遇到的困境。

蠢羊表示，在2016年時，看到媒體報導職棒球隊一直無法敲定2017年經典棒球賽的出賽選手，便燃起一股熱血，希望能以棒球為主題創作漫畫，「其實我當時連盜壘是什麼都不知道，但就想畫一部專屬於台灣人看的、有關棒球的作品，且越與台灣人有共鳴越好，我認為現今不管任何議題的核心都會歸於教育，有共鳴的作品傳播速度也越快，也能達到教育的意義。」

蠢羊分享，有許多校內棒球教練其實不單單只是教練，而是成了實質的褓姆，「體育班設立辦法是這樣，你在幾年時間內沒拿到一定賽制級別的名次，就可能會面臨廢班的命運，所以教練一定要帶著孩子贏球，贏球才可以讓一些雙親失怙、家庭失能的孩子有個可以依靠的地方。漫畫裡的背景也是這樣開宗明義，教練一定要帶他們贏，非贏不可。」

除了棒球外，《棒球人生賽》也充斥了滿滿在地元素。如主角阿峰出身於夜市、經營九宮格棒球攤，球隊中也有來自宮廟、會跳陣頭的少年，以及做水泥工的球員，眾人在自美返台不久的教練帶領下，努力重振棒球隊聲譽，贏一場好球。蠢羊表示，希望這會是一部充滿「台灣價值」的作品，「裡面會有很多台語台詞，日後也會有原住民語與日文。也會點到一些黑暗面，例如黑道、賭盤等等。」

蠢羊本名為羊寧欣，過去曾與經紀人兼工作夥伴「花栗鼠」共同推出《菜比巴警鴿成長日記》及《火人FEUERWEHR》。蠢羊透露，過去同樣以「職業」為主題，此次在取材過程中，則盡量避免接觸到球員的人生，以免不小心以真人為藍圖雕塑角色，造成情感投射，更神秘的說自己此次是以「意念」刻劃角色。

蠢羊表示，「在取材過程中，我有時站在空蕩蕩的球場，會有『人』來告訴我自己的故事，他們滔滔不絕，像是來來去去的人們在球場留下的碎片所成的集體意念，有時還看的到形象。我就像是局外人一樣，聽他們的故事，把各個球場的意念拼湊在一起，變成一個故事。實在很難說明這個現象，我先前從來沒遇過這種情況，我想他們所感受的，可能是我需要這些故事而出現，拼命的想幫助我吧。」

(中時 )