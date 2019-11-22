謝承均與王宇婕合作髮品事業。三立提供

王宇婕演出八點檔《炮仔聲》也經營副業。三立提供

謝承均有1年沒拍八點檔，年損失千萬，但他相對獲得和家人相處時間，認為不能用「損失」來形容，這段時間他與王宇婕與髮品RENETA合作開發聯名商品，洗髮精上市3個月創下近百萬銷售額，21日宣布與三立媒體集團旗下電商平台「電電購」合作，王宇婕表示，以她的英文小名「Marge」為名的洗護組合就有15種香料。

謝承均去年在南港買了一間約27坪、約3000多萬的房子，光裝潢就花500萬，每月房貸10多萬。1年沒拍八點檔，謝承均剛開始說「沒損失多少」，王宇婕接話：「怎麼可能沒多少錢，少幾棟房子了吧。」謝承均說，「我以前計較很多，16年來拍戲沒斷過，也是運氣好，但忽然覺得該好好休息。」他想過房貸壓力，最後仍毅然決然狠心強迫自己休息，這1年來帶家人到處旅行，最快明年才可能回歸戲劇圈。

轉型從商和拍戲比較，謝承均說：「當然還是演戲比較累。」品牌大多交給信任和專業的夥伴管理。至於王宇婕忙拍八點檔，對於第一次直接面對消費者，有向謝承均請教該怎麼經營，學到最重要的核心：「找對partner（夥伴）很重要。」她對品牌親力親為，合作夥伴誇她跟八點檔裡看到又瘋又壞角色不一樣，她笑回：「當然啦！電視上看到的我很恐怖。」

(中時 )