洪義(右2)為符合角色特地重塑造型重回17歲。

洪義為延續演藝事業曾到處打零工維持生計。

25歲的新生代演員洪義就讀台藝大戲劇系時簽進經紀公司，曾演出幾部戲劇，由於演出作品還不多，屢屢被「退貨」60幾次，洪義仍沒放棄演藝夢想，總算在今年底接到知名食品廣告邀約拍攝，他開心說：「好像中獎的感覺！」

洪義入行2年，最近簽入新東家後，試鏡60多次讓他信心全無，為生計著想，只好到處打工掙錢，時薪只有200元，洪義直言：「好多次想放棄。」慶幸近期在台灣本土知名食品廣告獲演出機會，廣告雖然拍6篇故事花了30個小時，但他享受其中，該廣告在網路及電視播出後，洪義的阿姨竟感動得落淚，讓他百感交集：「還好我撐住了。」

洪義為廣告拍攝興奮得做足準備，連「緊張和等待」的情緒也練習N百次，「大熱天還吃一碗很燙的麵，就想練習被燙到嘴舌的感覺」。問起拍攝時最深刻的事，莫過於導演貼心解說每場分鏡的視覺感受，其中一幕要讓觀眾有「懂事恍然大悟」的感覺，洪義瞬間想起自己辛苦的母親。

肌膚白皙的洪義，為符合廣告17歲棒球高中生需求，他分享經驗：「我要演個高中生，所以想盡辦法曬黑讓自己更像運動員。」同時剪短髮、買很多帽T還和朋友借衣服揣摩角色，提起欣賞崇拜的好萊塢演員瓦昆菲尼克斯，所以他特別喜歡用眼神和五官來演繹內心戲。

剛起步的演藝事業非常辛苦，該如何維持生計？他說有加入「打工社團」，通常臨時打工時薪只有200元，像是曾在餐廳端盤子、假日戶外活動大舞台，還在38度高溫下和其他人一同組裝LED電視廣告車，殊不知組裝完畢後，電視中播放的竟是之前試鏡失敗的廣告，他感慨說：「我自己應該在裡面才是啊…。」後來他也釋懷：「有經紀公司安排工作已經很幸運了，試鏡本來就是可遇不可求。」

(中時 )