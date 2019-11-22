快到歲末年終，來松菸聽音樂、享美食！誠品生活文創平台expo於11/29-12/1限時三天在松菸店1F戶外文化廣場，邀請百位大膽築夢的「肖年頭家」齊聚一堂開展【肖年頭家夢想嘉年華】市集。市集有近百個台灣創意品牌，還有胖卡美食進駐，特蒐港式雞蛋仔、日式關東煮、泰式奶茶與台式大腸包小腸等亞洲美食，12/1還有邰智源攜四位台灣美食界重量級名人於【肖年頭家夢想嘉年華】打造麥卡貝全新餐飲創業實境節目「決戰料理學院」邀美味餐車現場比拚；音樂追夢的政大金旋獎樂團也將在松菸接力開唱。

2019肖年頭家夢想嘉年華｜PUA PUA選品店｜馬來西亞「Xiapism 樹皮色」。（誠品提供）

誠品生活expo集結一到八屆的肖年頭家與Pop Up Asia十大亞洲設計工作者，作品創意讓人驚豔。喜歡泰國的朋友別錯過傳承百年的清邁手工編織包「Torboon」，曾獲清邁產品設計獎肯定，質感手藝皆優；「牛皮紙」取代動物皮革的誠品生活expo「我己文創」，鞣製出可水洗又耐用的質感配件，馬來西亞品牌「Xiapism 樹皮色」也運用笨珍縣紅樹林樹皮染製成富有民俗風格的創作；堅持手作溫度，expo「Littdlework」以手工燙印電繡技術製成充滿台味特色胸章，值得紀念收藏，還有馬來西亞的手帳品牌「Ｍossery」，用俏皮配色與手工燙金的客製服務，製成獨一無二的手帳本記錄生活美好；傳承古老手藝，expo推薦超過70年歷史、三代傳承漆器工藝的「光山行」，承襲傳統工法，每件作品耗時3-4個月手工千層堆漆，打造如同天然寶石般、色彩絢麗的工藝品；12/11-1/12 Pop Up Asia也將精選20家手創品牌進駐expo松菸店。此外，11/29-12/8松山文創園區集結11組藝術家共同創作，攜expo以【耶誕魔幻夢工場】為題共創藝術地景，首次於戶外策展「原創基地節」盛大開展。

亞洲各國美食也來了！除了邀請「胖卡協會行動車」特蒐港味十足的甜品雞蛋仔、爽口的泰式奶茶、熱呼呼的日式關東煮，與正港台味大腸包小腸等您來品嚐。誠品生活expo也蒐羅豐富「食」力頭家：純正台灣培植可可樹農製成的濃香巧克力品牌「巧遇農情」推限定耶誕巧克力，天然可可粉製成濃醇巧克力片灑上紅藜、蜂粉點綴增添風味，令人回味無窮；人氣網購手工餅乾「甜宇宙」推焦糖小蘋果餅乾，選用新鮮蘋果加入麵粉烘培出酥脆口感，再裹上焦糖外皮，吮指美味小心上癮；還有運用天然食材調製而成「寶螺醬作」推台味茄茄辣醬，酸辣口味佐上蛋餅或肉粽，保證食慾大開！此外，12/1邰智源也化身美食達人，現場帶領美味餐車「同堂」與「廚師基」臨場發揮，運用產地直送海鮮、日本石垣島美崎牛等食材創造美味料理，現場進行最終決賽。

網路盛傳寄信給芬蘭耶誕村，就會得到來自耶誕老人的親筆回信，誠品生活expo於11/29-12/1於活動現場找到指定三位耶誕老人並說出「耶誕節快樂」，即可免費獲得耶誕明信片，expo將幫您傳遞願望到芬蘭耶誕老人村；正在煩惱交換禮物送什麼？【肖年頭家夢想嘉年華】精選多樣獨特設計的耶誕禮品：毛小孩也要應景過節，「PETQBEQ寵物創意雜貨」推寵物麋鹿帽，賣萌可愛的頭飾造型相機快門閃不停。

2019肖年頭家夢想嘉年華｜MISS SURPRISE｜耶誕限定紋身貼紙。（誠品提供）

(中時電子報)