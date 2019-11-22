王可元、陳璇、宋伯緯、孫可芳、謝瓊煖、林鶴軒。

感情融洽。

演員群互動熱絡。

大鶴（前右）動作搞笑。

品嚐烤肉料理。

孫可芳（左）和大鶴飾演同事。

28歲演員林鶴軒（大鶴）以《大學生了沒》班底出道，拍過電影《我的少女時代》、電視劇《通靈少女》等，這幾年他在電視、電影累積不少作品，終於以電影《切小金家的旅館》獲得台北電影節男配角，受封「最佳綠葉」。他星運大開，今年就拍了7部戲，只是已出道8年，存款竟還不到10萬。

大鶴之前為了省錢住關渡家，常因趕時間到劇組拍戲，只能以計程車代步，1個月計程車費曾高達8000多元，經紀人建議他以同樣價錢在台北市租房，省時又省錢。找房子過程，他在臉書求助朋友幫忙，每天背著2個大背包住朋友家、劇組化妝師家，最近終於以月租1萬3500元租到台北市套房。

他出道初期酬勞不多，但每次出門愛請客，產生種種開銷。他曾當過1天1000元的臨演，沒錢時曾跟爸媽借錢，出道前5年都是負債階段。他沒戲時都靠家人接濟，現在賺了錢也得拿來還爸媽的債。

大鶴正拍攝華視台語戲《若是一個人》，劇組21日在金山遠足農場場景，他冒雨到劇組探班。大鶴自認台語不錯，自招進組第一場戲就因台語發音「走音」被要求重拍，他跳脫以往喜感角色，這次不少哭戲演出，常被工作人員虧說「你是女主角哦，哭成這樣」。

(中時 )