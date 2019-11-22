影音取自YouTube/新聞深喉嚨 (新聞片段約5:00開始)

韓國瑜房產風波延燒，綠營也針對這點持續猛攻，民進黨立委段宜康20日也在臉書質疑韓國瑜處理方式很不正常，更「假設」說房子掛在李佳芬妹妹名下，錢進李佳芬戶頭，為此韓國瑜本人在節目《新聞深喉嚨》上怒轟段宜康2分鐘，再度稱段「半人半獸」。

段宜康在臉書酸韓「不知有何好告」，說周刊也沒說樓中樓是韓國瑜夫妻資產，只說當時屋主姓李，鄰居都證實韓國瑜夫妻住好幾年，有什麼好告？段宜康表示，韓只說房子不是他的，卻不否認長住過，酸韓是借住或是占用該說清楚，更表示自己想像「房子是李佳芬妹妹的名字；但賣房子的錢卻進了姊姊的戶頭」。

韓國瑜為此在節目上火力全開，先砲轟段宜康只會躲在黑暗中，用臉書當弓箭射，見不得人，更稱段宜康母親是小學老師，應該要對軍公教特別有感情，結果卻完全忘了自己的根，韓國瑜當場嗆「你段宜康什麼咖」。

韓國瑜說，段宜康忘了自己的根，還好意思對別人品頭論足，「我自己是不好意思講，我曾經用四個字形容他，半人半獸，長的是人樣，說的是野獸的話，現在還來評論我，我是不想理他，非常的無聊」。

(中時電子報)