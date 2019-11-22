流行語"母湯喔"始祖! 胞姐證實光頭哥哥驟逝 粉絲不捨│中視新聞 20191115

知名YouTuber「光頭哥哥」陳俊傑昨21日舉行告別式，吸引近500名粉絲前往哀悼，未料卻發生小插曲，民進黨美女議員高嘉瑜被爆帶著媒體前來拍攝，遭工作人員阻擋，還反嗆工作人員「沒資格阻止」；對此高嘉瑜事後也在臉書喊冤，否認自己有帶記者，但光頭哥哥臉書小編深夜的一篇臉書發文，卻似乎另有玄機。

高嘉瑜遭爆帶記者前往告別式，還嗆工作人員沒資格阻擋拍攝，在臉書大聲喊冤，「嘉瑜在告別式致意完要離去前，在門口有幾位粉絲要求拍照，一開始以為記者也是粉絲，後來記者表明身份後，嘉瑜也跟記者說家屬希望低調，不要採訪比較好。」更質疑不知是不是選舉到了，遭人惡意帶風向抹黑。

對此，光頭哥哥臉書小編深夜也在臉書PO文回應此事，先轉達光頭哥哥家屬對工作人員協助與粉絲特地來追思會的感謝之情，接著又澄清臉書粉專小編只有他1人，也不是他去爆怨公社爆料，「我也有請那位工作人員刪除影片，無風不起浪，我們不用再幫人家做網路造勢了，也不要去特意攻擊人家，光頭哥哥粉絲專頁不代表任何政治立場。」

不過小編的這篇文章卻被發現另有玄機，第一是PO文竟藏著7字藏頭，寫著「政客記著都是使(政客記者都是屎)」，二是藏頭文下一段的空格處看起來怪怪的，「剛好聽到他與議員在討論可能是剛剛在 靈 堂 前 攝 影 的相關事宜，所以就不加以打擾他們 認 真 的 工 作 」，引發PTT網友輿論兩極反應，「XDDDDDDDDDD藏頭 藏的不錯喔」、「政客記著都是...」、「小編很明顯就在不爽 這排版」、「藏頭:政客記者都是屎 假澄清真幹譙」、「早就說那篇帶風向了 高議員當那麼久會那麼蠢？」、「很多議員都會跑紅白場…是沒去過告別式過嗎…」。

(中時電子報)