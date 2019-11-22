太優秀也是有難處！一名男網友表示，自己有2個姊姊都在當醫生，月入可以達到30萬，但2人即便有談過戀愛卻都沒下文，至今依舊單身，一問原因得到答案卻是「男的都賺的比我少，根本無法依賴」，讓弟弟哭訴，直說看來醫牙的世界不是自己這個學渣可以理解的，實在好奇高薪女生們到底怎麼挑另一半。

男網友在《Dcard》PO文，表示家裡有2個姊姊，年齡都比自己大10歲左右，都在當醫生，且月入高達20甚至30萬，條件這麼好至今卻依然單身，爸媽也開始擔心兩個女兒會不會單身到老，介紹了律師、法官、工程師都沒興趣，讓他實在很感興趣，忍不住偷問姊姊原因，姊姊直截了當回答「每個男的都賺的比我少那麼多，根本沒有可以依靠的感覺」，讓他忍不住大呼學渣實在無法理解，並問網友們，高薪女生到底如何挑選對象。

PO文引起網友議論，有人說「不是錢的問題，刻意安排下頻率很難對上」、「這種要出奇不易的緣分出現才有用」、「有能力的女生真的很難找男友」、「向錢看當然找不到滿意的，到最後就變不婚主義，開始到處說結婚生子的壞處」、「想找薪水差不多很正常啊，不想生活品質被影響，結婚是雙方的事」、「個人認為答案很簡單，男的都不夠帥」、「我也很好奇高薪男怎麼挑另一半」。

(中時電子報)