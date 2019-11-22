紐約油價今天上揚，達9週以來高點，因中國暗示希望與美國解決貿易緊張關係。

紐約市場西德州中級原油的1月期貨價格上漲1.57美元，收在每桶58.58美元，創9月23日以來最高收盤價位。

倫敦市場北海布倫特原油的1月期貨價格上漲1.57美元，收在每桶63.97美元。

(中央社)