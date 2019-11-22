美中貿易緊張氛圍改善 紐約油價漲至9週高點 08:312019/11/22 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紐約油價今天上揚，達9週以來高點，因中國暗示希望與美國解決貿易緊張關係。 紐約市場西德州中級原油的1月期貨價格上漲1.57美元，收在每桶58.58美元，創9月23日以來最高收盤價位。 倫敦市場北海布倫特原油的1月期貨價格上漲1.57美元，收在每桶63.97美元。 (中央社) #美元 #紐約 #上漲 #期貨價格 #期貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 撿便宜！東亞三件大事 蔡政府收漁翁之利 - 時事 活生生！橋竟自己一直長 建築師驚嘆 - 國際 遭陸刑求虐待 英媒稱鄭文傑將獲英國簽證 - 國際 - 中央社 要不到1500億 傳川普考慮自韓撤軍 - 國際 慘！理工大學副校長 被示威者要求掃廚房 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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