網紅「館長」陳之漢日前表示願幫忙國軍肌力及格鬥訓，國防部回應，初步規劃將派出陸海空軍共約40人交給館長訓練1個月，之後以種子教官身份回部隊傳授所學。不過此事引發各界議論，館長（22日）凌晨在臉書貼文，他引用前陸軍涼山特勤隊長王國強專文表示，「這是館長這幾天一直忙著找的國軍訓練場地，今天我醒了、我放棄、我對不起國軍弟兄，抱歉」。不過5點多時，館長又在臉書表示，「訓練中心我會用，放心 我要守信」。

海軍陸戰隊出身的「館長」，上個月在直播中透露，應立委王定宇邀約，與軍中將領開會，討論在軍中設置健身房，規劃國軍綜合格鬥、重量訓練。消息傳出後卻遭質疑「幫執政黨打廣告」、「省稅金」，外界議論不斷。

「館長」今天凌晨在臉書貼文，在文中他引述前陸軍涼山特勤隊長、備役中將王國強的專文表示，「這是館長這幾天一直忙著找的國軍訓練場地，今天我醒了、我放棄、我對不起國軍弟兄，抱歉」。

此貼文一出，引發網友議論。「館長」在今日5時左右又將稍早貼文刪除，他貼文寫到，「訓練中心我會用，放心 我要守信」。

(中時電子報)