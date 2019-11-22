左投陳偉殷被馬林魚放棄(指定讓渡)之後，當地球迷都很高興，還感謝他在馬林魚擺爛之路上做出的貢獻，稱他為「擺爛指揮官」。球團營運總監希爾(Michael Hill)解釋此舉不是為了錢，而是要空出40人名單的員額，畢竟馬林魚還是必須支付陳偉殷剩餘的薪水。

馬林魚球迷認為陳偉殷根本只想賺錢不在乎球隊，廣播主持人米許(Craig Mish)解釋說：「我兒子和陳偉殷兒子一起打過少棒，我跟偉殷還算熟。其實這段時間他很辛苦，他對自己的表現非常難堪。馬林魚球迷不會想念他，但我知道陳一直很在乎，我希望他一切安好。」

因此有球迷表示，運動員也是人，沒人想表現不好。「我相信陳偉殷盡力了，他似乎是個好人，也從未說過球隊壞話，我仍然尊敬他。」米許認為陳偉殷那紙大合約本來就很怪，如果馬林魚前任老闆有稍微想過就不會簽這麼貴了。

米許補充說：「這季肯定是最艱苦的，陳不再是先發，這非常難以適應。球迷不同情他很正常，畢竟他令大家失望。要批評一個球員很容易，但我認識一些很棒的球員，我才知道我們都看不見他們背後的努力，所以那改變了我的想法。」

(中時電子報)