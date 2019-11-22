PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨不分區立委名單引各界爭議，黨主席吳敦義首當其衝，尤其將自己從第8名改到第10名，又再改到第14名，更讓各界傻眼。網友直言，吳提名自己後，突然冒出一群挺吳民眾，吳緊抱他們潸然淚下，彷彿趙匡胤「黃袍加身」歷史劇上演，可見吳深得「中國政治精髓」，但也因此讓大眾反感。

網友在PTT論壇發文《吳敦義深得中國政治精髓》，寫道：「看到吳敦義之前提名自己為不分區立委的時候，來了上百名挺吳民眾，吳敦義還為之潸然淚下，真的覺得很符合中國政治傳統！特別是五代十國的例子——劉知遠、郭威、趙匡胤都是在軍民擁戴之下，黃袍加身。重點是內心已經千肯萬肯了，但表面上一定要再三推拒、三辭三讓，最後表示我實在是不想當，但大家非要我當不可。」

發文網友強調，在這種「歷史劇」策畫下，主角最後往往展現出「所以我勉為其難的就當了」的姿態。該網友更表示：「大家喜不喜歡這樣的劇情？其實我覺得不錯耶！很有種歷史劇上演的感覺，大家覺得呢？」

文章一出，迴響熱烈。其他網友紛紛回應：「黃袍加身不就國民黨信條」、「可是現在不分區14應該上不了，黨主席明年大概也會被篡位」、「他都當到副總統了，為什麼願意降級去當立委？爭立法院長位置啊」、「因為他就風評不好，又戀棧權位」、「明年下架吳敦義」。

(中時電子報)