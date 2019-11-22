總統大選距投票日只剩50天，藍綠動員愈趨激烈，尤其泛藍選民更充滿焦慮感，除了國民黨參選人韓國瑜，現在又加入親民黨主席宋楚瑜，變成三角堵的局面，藍營的票會流向何方？是電視名嘴及坊間熱議的話題。資深媒體人李艷秋說，朋友圈是近為手上選票該投給誰而爭論，爭論的主題是「為下架蔡英文，就一定要投韓國瑜嗎？」

李艷秋昨在臉書上發文表示，最近十天內參加了三場朋友聚會，最後都演變成大辯論，到了幾乎影響友情的地步，辯論題目竟然都一樣：為了下架蔡英文，就一定要投韓國瑜嗎？李豔秋說，這種辯論是沒有人會被說服的，大家都在說氣話，她原音再現朋友之間的爭論對話。

A：你說韓粉都沒理智又無腦，我像無腦嗎？

B：韓國瑜有國政團又怎樣？什麼好政策他一句他奶奶的，就完了。

A：這種庶民語言你聽不慣，小民聽了樂得很，優雅像馬英九有個屁用！

B：支持韓國瑜的都是大叔大媽阿公阿嬤，年輕人根本不認同

A：正因為支持者年齡高，才更可以理直氣壯地告訴下一代，我活夠了，誰當選我沒差，我在為你們的未來投票啊！

B：韓國瑜如果留在高雄，他就是kingmaker，傳奇可以延續，但他的貪念讓下架蔡英文變得艱難，到現在他沒有清楚的解釋。

李艷秋指出，朋友圈的討論無果，現場就這樣打死結，唯一有共識的是下架蔡英文以及化不開的焦慮情緒。她說，自己主持人主持人做慣了，就試著做個綜合結論吧！

1、跟選民交個心－－中間及中間偏藍選民是否歸隊，是韓國瑜最後翻轉的關鍵；他們是否歸隊的關鍵，則在韓國瑜必須清楚誠懇地交代他為何棄市長選總統？別再含混的說是天意民意,有沒有貪念？有沒有被歡呼沖昏頭？坦白交心，別學一般政客呼攏

2、打團隊牌比庶民牌有說服力——韓選的兩位副市長李四川及葉匡時都是一把好手，足見他有用人的智慧和氣度，韓國瑜本身夠不夠格當總統，我們不清楚，但是他可以告訴選民他會用人，他選的團隊絕對夠格。只是...如果只能端出孫大千這類，就沒法救了。

3、給台灣一個可能—-我們不確定韓國瑜當總統台灣會怎樣？但可以確定蔡英文繼續當總統台灣會怎樣，那何不給台灣一個可能，再壞也不比現在差。

4、什麼？可以選宋楚瑜？你別鬧了

做完以上4點結論，李艷秋俏皮結尾說：「好了，可以上甜點了嗎？」

(中時電子報)