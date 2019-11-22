網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨不分區立委名單引各界砲轟，黨主席吳敦義首當其衝。被戲稱當作黨主席「肉墊」、名列第15名（實質第16名）的台南市議員謝龍介，宣布日後將投入黨主席選舉，韓粉為之振奮，紛紛加入國民黨。有韓粉在號召下急忙加入，卻發現自己原來已是終身黨員，且黨證已被自己「分屍」了。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「在為國民黨大改革號召下，決定加入國民黨……當申辦時，被告知你已經是終生黨員。自己忘了18年前繳了終生黨員費，回到家翻來翻去，終於找到黨證！居然分屍了。」附圖則是被撕成兩半的中國國民黨黨證。

文章一出，迴響熱烈，其他網友紛紛回應：「我可能也是」、「我可能也是」、「記得支持韓國瑜支持的任何一個黨主席候選人哦」、「支持謝龍介」、「讚喔」、「一萬就終身黨員了」、「今天也去加入了」、「哈！真棒，我從高中至今未再加入，現在我也要盡一己之力再度加入國民黨」。

(中時電子報)