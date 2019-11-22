台北市今晚榮獲西班牙比斯開省舉辦的第一屆「全球繁榮與包容城市獎」（PICSA），憑藉永續發展行動及國際化表現，在全球排行第6名，更是表現最佳的亞洲城市。

台北市政府今天晚上表示，由西班牙比斯開省（Biscay）創立的第一屆「全球繁榮與包容城市獎」（Prosperity and Inclusive City Seal and Awards，PICSA）在當地今晚9時於全球知名的畢爾包古根漢美術館舉行頒獎典禮，並公布前20名得獎城市，在全球113個評比城市中，台北市名列第6、更是前20名中唯一入選的亞洲城市。

今晚頒獎典禮由北市府發言人周台竹代表市長柯文哲到場領獎。他致詞時感謝主辦單位比斯開省的支持，並感謝大會搭建此一平台供與會城市分享都市治理的成功經驗。對於台北市在113個國際城市中脫穎而出獲得第6名佳績，他感到十分光榮。

PICSA大會指出，台北市這次在國際城市評比脫穎而出，主要是在全球永續發展行動中居於領先地位，透過導入循環經濟概念，努力達到資源零浪費的目標；且國際化也表現不俗，在全球最佳外派地點調查中名列前茅。

此外，頒獎典禮時介紹台北是首屆PICSA評比表現最佳的亞洲城市，除因台北270萬人口的國際都會中許多是外籍人士，建立以出口為導向的繁榮經濟，另外台北的資訊及高科技業被公認在世界居於領導地位。

簡介並進一步表示，台北市是位在氣候變遷議題交匯的一座城市，但市民有宜居的生活環境，擁有親山步道和天然溫泉。

PICSA獎為西國比斯開省首創的全球性城市評比指標，不僅以城市經濟成長規模為評比依據，更強調具包容性的城市應該是照顧市民多樣化需求的宜居城市。

主辦單位指出，這次調查發現在經濟發展上最富有的城市，大多無法為市民創造包容性的經濟，顯見傳統上僅以經濟增長無法作為衡量城市經濟成功的完整指標，例如在這次繁榮與包容城市評比中，2019年排名全球最富有城市第一名的紐約，僅名列第38。

今年主辦單位邀集全球各領域產官學者組成評審團進行評選，共有113個國際城市列入評比，評比範圍3大支柱為「繁榮」、「社會包容」（包含人身安全、人民受教育程度和資通訊普及率等）及「空間包容」（含民眾購屋負擔能力、環境品質及醫療服務普及性等）。

今晚的頒獎典禮上，主辦單位宣布2019年獲得PICSA獎前20名城市，獲獎城市依序為蘇黎士、維也納、哥本哈根、盧森堡、赫爾辛基、台北、奧斯陸、渥太華、基爾、日內瓦、華盛頓特區、慕尼黑、布拉格、西雅圖、斯德哥爾摩、波士頓、阿姆斯特丹、柏林、愛因霍芬及畢爾包。

周台竹除晚間代替柯文哲上台領獎外，今天下午也應主辦單位邀請擔任頒獎典禮前城市座談會的分組引言人，他向其他100多位國際城市代表介紹台北市在健保醫療、智慧城市、循環經濟及環保等政策的發展現況並分享城市治理經驗及成功案例。

(中央社)