南投林區管理處第14林班地，21日中驚傳高姓約僱森林護管員在山區紮營附近取水時，疑遭槍傷造成右手肘粉碎性骨折，一度傳出是被山老鼠所為，警方和南投林管處深入追查後案情大逆轉，原來是具有原住民身分的高員，擔心遭到山老鼠暴力相向，自行帶著自家獵槍護身，未料誤觸板機而轟斷自己手臂。

林管處表示，該處因近期在南投縣仁愛鄉山區山老鼠出入頻繁，尢其是在萬大南溪附近，相當不平靜，本月初就查獲3名外籍山老鼠在此犯案，所以派員組隊上山進行貴重木清查及巡護工作。

南投林管處高姓謢管員因具原住民身分，知悉山上竊取木材犯案的外籍山老鼠非常兇悍，常會為逃命而利用各種方式攻擊巡山人員，所以向警方表示是為防身而攜帶獵槍上山。

南投林區管理處表示，有關該處高姓約僱森林護管員在山區案，經該處積極調查，在晚間10時接獲現場同仁通報，表示高姓巡山員在山區受傷，是自行攜槍上山誤觸而受傷。林管處對同仁公私分際沒拿捏清楚，且未在第一時間向林管處說明實情表示遺憾，將會在警方釐清案情後，再依相關行政程序處理。

(中時電子報)