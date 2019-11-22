潤寅詐貸案雪球愈滾愈大，台北地檢署偵辦昨天展開第9波搜索行動，指揮調查局北機站兵分6路搜索，並約談物流公司3名員工，釐清她們是否協助潤寅通過銀行照會。而其中一人，竟是曾被譽為「柔術第一女」的沈秉誼。

沈秉誼曾經在2015年的香港巴西柔術比賽上獲得冠軍。當時她雖然贏得勝利，但畫面卻刻意特寫她的上圍，再加上她亮眼的外型，使她一度遭到瘋狂遭擾，當時她難過的表示，希望大家能重視她為國爭光背後的努力，不要只關心她的身材。然而曾經自信亮眼的她，在昨天被辦案人員移送複訊時，用手遮擋臉傳出啜泣聲。

檢調懷疑，潤寅與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。

元大、台企銀在今年6月檢舉潤寅涉嫌做假帳詐貸，不過，潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦已離境，檢調於是前往潤寅及其旗下關係企業執搜索，並約談公司員工到案，並對楊文虎夫婦發布通緝。

檢調偵辦此案已展開多波搜索、約談行動，陸續聲押楊宇晨、南亞塑膠蔡姓經理、中國人造纖維黃姓業務、王音之胞弟、中纖劉姓副總經理等20人獲准。

(中時電子報)