毒海浮沈十多年，戒毒成功後的Jeff立志要完成1001場反毒分享。（Jeff提供／台中馮惠宜傳真）

Jeff坦言戒毒後仍憂鬱、恐懼到無時不想死，願透過分享傳愛堆疊面對未來挑戰的勇氣。（馮惠宜攝）

33歲的思杰（Jeff）大專時在加拿大染上大麻，沈溺毒海10多年，差點要結束生命，並多次進出勒戒所和精神病院，3年前他終於戒毒成功，有感於受過的苦不會白受，他立志要做1001場反毒分享，讓更多人了解毒品的危害，他坦承戒毒後仍憂鬱、恐懼到無時不想死，願透過分享傳愛堆疊面對未來挑戰的勇氣。

思杰從小好動，愛跳街舞，13歲被送到加拿大，英文不好，熱愛街舞的他經常因為課業和家人起爭執，也接觸到大麻，雖然在加拿大吸大麻合法，但24小時都在HIGH讓他不安，父母逼他去打工，他氣到加入幫派運毒，看到黑幫掏槍耍狠，嚇到不敢再當小弟。

2006年他回到台灣，原本想就此戒毒，一年後卻因感情受創併發重度憂鬱症住院，多次自殺，又開始接觸毒品：搖頭丸、K他命、古柯鹼、安非他命…，流入追藥、退藥再籌錢買藥的循環中，傷心的爸媽不給他錢，最後還忍痛報警抓他去勒戒。

3年前他從光流診所輾轉透過身心靈課程發現毒癮源自年少時不被支持、匱乏感，當領悟要戒的是心癮後，就再也沒有碰毒品，現在他每天靜心、做瑜珈，並且茹素，還在外送平台兼差當外送員，但他也坦言，面對不堪的過去，自卑、恐懼，始終揮不去想死的念頭。

2017年中他跟隨志工到戒治所教導接受戒治者打九式瑜珈，並分享生命故事，當他說出要戒的是心癮不是身體的癮，在場戒治者激動落淚，並且認真的學習瑜珈，那一次讓思杰感受到分享就是讓自己臣服並接受過去，也立誓要做反毒天使。

一年多下來他陸續到嘉義、台中市多所國中小以及向台中市教育局種子教官分享生命故事，雖然離1001場目標還有一大段距離，生活、人際和工作都還在重新學習適應，思杰希望大家幫他完成1001場反毒宣導，一起傳愛。

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(中時 )