洋基中外野手艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)在2013年簽下7年1.53億美元肥約，他最後一次出賽是在2017年季後賽。隨著洋基外野手愈囤愈多，一些球迷幾乎忘了這號人物，其實他明年還有2100萬美元薪資。洋基官方本周正式宣告釋出艾斯柏瑞，按約支付他額外500萬美元買斷金(總計2600萬美元)。
艾斯柏瑞主要是因大小傷不斷，出勤率不滿50%，即使他最後幾次上場也只擔任代跑。總管凱許曼(Brian Cashman)先前不願明言，但外界早有人猜測他們會釋出艾斯柏瑞。
洋基球迷自然歡欣鼓舞，紐約媒體亦毫不留情，以「艾斯柏瑞走了，爽！」「史上最浪費的1.53億美元」「認賠殺出」做封面標題。艾斯柏瑞即使沒受傷的時候，在季後賽累積10支0，被視為日本投手井川慶以來，洋基所簽過的最爛合約。
井川慶2006年與洋基簽下5年2000萬美元，洋基還多付2600萬美元入札金給日職阪神虎，結果井川慶只在大聯盟投了16場球，自責分率6.66。洋基想把他送回日職，井川慶還不肯。艾斯柏瑞怎麼說也打了520場球，表現比井川慶好得多，但他以前是紅襪球員，而且當時非常厲害，所以後來表現差就讓洋基球迷特別不爽。
(中時電子報)
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