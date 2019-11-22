隨著厄文28日將會本季首次穿上籃網球衣回到波士頓面對前東家塞爾提克，屆時波士頓球迷勢必給他龐大噓聲伺候，不過塞爾提克總裁安吉表示，「我認為那是很傷心的表達方式，畢竟其中有很多負面新聞，我只是認為這樣反應不太好！」

可是厄文上季確實傷透波士頓球迷的心，因為他在季前公開允諾，自己將跟塞爾提克續約留下，卻在球季期間大搞內訌，不僅批評年輕隊友，也沒做好球隊一哥角色，更在今年夏天自由市場才一開放的同時，就跟杜蘭特攜手跳槽籃網。

安吉強調，假如塞爾提克屆時替厄文製作賽前致敬影片，他完全可以接受，卻並非要求球隊一定要這樣做，安吉只是認為球迷或許對厄文太過嚴苛了，「厄文待在這裡情況非常好，在前面1年半期間，一切看起來很棒，後來慢慢變糟了。」

「上季他為球隊低迷接受不少指責，我認為這太誇大了，所以我對厄文沒有任何怨恨，我很感激他給我們一次機會，只是最後沒成功而已，」安吉表示，「事情沒成功並非他的錯，而是很多人的錯，包含我自己在內。」

只是厄文本季來到籃網，過得似乎也不太開心，畢竟好友杜蘭特整季報銷，光靠他一人苦撐，籃網僅拿6勝8敗，他最近也因肩傷頻頻缺陣，看來他又要開始不開心了，畢竟他確實不是一個當球隊領袖的料！

(中時電子報)