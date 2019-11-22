國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希19日在一場座談會上，談及兩岸關係發展，他直言，因總統蔡英文上台堅持台灣獨立，使兩岸關係漸行漸遠。王更警告，台獨是一條走不通的死路，台灣所剩時間已不多，期望台灣有識之士要認清大勢，順應歷史潮流，致力台海和平。

在北大舉行的第五屆中華文化論壇，19日邀請多位嘉賓進行主旨演講，其中王在希以「台灣問題路在何方」為題，回顧這一年來處於冰凍期的兩岸關係和美、中、台三邊關係如何相互影響。

據港媒《中評網》報導，王在希在會議上就直指，由於蔡英文不承認九二共識，堅持一邊一國台灣獨立，致使兩岸關係陷入緊縮。王警告，台獨是一條走不通的死路，且兩岸問題已經延宕70年，剩下的時間已經不多了，越往後拖，對台灣只會更不利，更讓原來兩岸關係和平發展的局面蕩然無存。他呼籲，台灣有識之士要認清大勢，順應歷史潮流，致力台海和平。

(中時電子報)