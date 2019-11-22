美國眾議院議長裴洛西21日在跨黨派議員見證下，將「香港人權與民主法案」送出國會並遞交川普總統簽署。根據美國法律，川普有10天時間考慮簽署或提出反對，若總統什麼都不做，法案將在10天後自動生效。但外界認為，香港法案在兩院皆獲得壓倒性票數通過下，即使川普提出否決也恐遭國會否決，故川普簽署該法機率極高。

同時，為了反制港警暴力鎮壓示威者，眾議院也以417票贊成、0票反對的票數，通過參院19日通過的「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，以杜絕催淚瓦斯、胡椒噴霧及橡膠子彈等軍用品落到港警手上。

香港示威抗爭衝突加劇，促使美國參議院19日以「一致同意」方式，迅速通過參院版「香港人權與民主法案」。相隔才一日，眾議院昨天也火速以417票贊成、1票反對的壓倒性票數通過參院版法案，完成國會部分的立法程序。目前參眾兩院分別由共和黨與民主黨掌控，在通常情況下，協調法案存在政治角力與時間延遲，在政治極化的美國政壇，如此迅速有效的跨黨派合作，實屬罕見。

綜合外電報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）21日在多位跨黨派參眾議員陪同下，在國會舉辦具象徵意義的法案簽署儀式，正式將兩項法案送出國會，並送交白宮給川普簽署。裴洛西指出，港警近期對香港理大學生的暴力攻擊震驚所有人，透過這兩項法案，美國國會傳達出美國站在自由、正義這方，並與愛好自由香港人民站在一起。

據路透社分析，按照美國憲法，法案經國會參眾兩院通過並送交至總統後，總統應於十日內（星期日不計在內）就法案作出決定。川普可以簽署法案使其生效，或者動用否決將其退回國會。若收到法案後十日內既未簽署亦未將其退回國會，在現今國會仍在會期中的情況下，將視為總統已同意該法案。不過路透社21日報導引述一名不具名消息人士透露，川普將會簽署法案，但不願意明白指出川普何時將簽署。

香港法案法案授權美國總統每年點名並透過凍結資產、簽證限制等措施，制裁侵害香港人權及自由的人士；美國國務卿也須定期檢視香港自治情況，評估其是否仍該在美國法律下享有特殊待遇。

(中時電子報)