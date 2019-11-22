每年西拉雅極限單車賽總吸引上千民眾報名參加。「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」系列活動23~24日在烏山頭水庫登場。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」系列活動將於11月23~24日在烏山頭水庫舉辦，活動當天台灣嘉南農田水利會烏山頭水庫風景區更配合4歲以下兒童免費入園、滿4歲以上每人只收取40元門票，就是要歡迎大家一起來玩水庫。

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處為了推廣運動觀光，特別串連轄區4大水庫舉辦「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」單車極限活動，整個系列活動報名參加人數超過1200人。

23日活動日認證組單車活動200K、300K車友於凌晨6點鳴笛起跑，逍遙騎60K則於8點出發騎乘。

舞台區搭配「BIKE訪西拉雅野餐日」安排有精采樂團表演、攤商市集、玩庫子弟摸彩活動，遊客於上午10點30分至活動現場掃QR-code，就有機會獲得GoPro運動相機、無線藍芽KTV麥克風、市集100元抵用卷等，好康送不停。

西拉雅國家風景區管理處邀請大家趁著秋高氣爽好時節，來為參加單車賽的親友加油，或是攜家共遊西拉雅風景區野餐，欣賞讓鬧表演，活動詳情，請上交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁網頁https：／／ppt.cc／fbkSXx)查詢。

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